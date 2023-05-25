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Gençlik merkezi üyeleri oryantiring de yarıştı

Gençlik merkezi üyeleri oryantiring de yarıştı

Spor Haberleri

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayapınar Gençlik Merkezi üyeleri Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen oryantiring yarışmasında mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kayapınar Gençlik Merkezi üyeleri Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen oryantiring yarışmasında mücadele etti.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayapınar Gençlik Merkezi tarafından merkez üyeleri ve Diyarbakır Atletizm ve Spor Kulübü sporcularının katılımıyla 50 sporcu düzenlenen oryantiring yarışlarında kız-erkek ve 16-18 yaş olmak üzere 4 kategoride yarıştı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerini Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ali Karakaş, Kayapınar Gençlik Merkezi Müdürü İnamullah Önal, Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger ve oryantiring hakemlerinden Murat Çavaş tarafından verildi.

Yarışmaya katılan sporculara ve projede emeği geçen herkese teşekkür Önal, oryantiringin fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren bir doğa sporu olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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