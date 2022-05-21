Gençlik haftasında kamp yaptılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlik haftasında kamp yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gençlik haftasında kamp yaptılar

Gençlik haftası çerçevesinde Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 50 genç Ulus ilçesine bağlı Ulukaya yaylasında kamp kurdu.

Gençlik haftası çerçevesinde Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 50 genç Ulus ilçesine bağlı Ulukaya yaylasında kamp kurdu.

Uluyayla mesire alanında çadırlarda kalarak odun ateşi başında enstrümanları eşliğinde müzikle çaylarını yudumlayarak gençlik haftasını kutlayan gençlere Bartın Gençlik ve Spor Müdürü Halil Akkaş'ta eşlik etti.

Ulukaya köyü Küre dağları milli parklar mesire alanında Gençlik kampını ziyaret eden Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, gençlik haftası dolayısıyla gençlerin çadır kurup doğayla iç içe güzel bir etkinlik yaptığını söyleyerek, onların müzik dinletisine eşlik etti. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Bartın, Ulus, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title