Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Genç sporcuların spor gösterileri vatandaşların büyük ilgisi ile takip edildi.

Gençlik bayramında genç sporculardan resital

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk Meydanı'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezindeki çeşitli etkinliklerle devam etti. Sinevizyon gösterisi, şiir ve türkü performansları ile devam eden programda Gençlik ve Spor İl Müdürü sporcularının spor gösterileri vatandaşların büyük ilgisi ile takip edildi.

Ayrıca programda duygulandıran anlar da yaşandı. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremde hayatını kaybeden gönüllü gençler için hazırlanan sinevizyon gösterisi katılımcıları duygulandırdı.

Mehmet Akif Kültür Merkezindeki programda boks, taekwondo ve wushu gösterileri protokol ve katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ile takip edildi. Genç sporcular, antrenörlerinin koordinesinde yeteneklerini sergilerken, gençlik bayramı adeta spor resitali şeklinde geçti.

Program sonrasında protokol tarafından hem sporculara hem de programa katılan gençlere çeşitli hediyeler takdim edildi.