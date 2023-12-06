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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877'yi 4-1 yendi

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Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 4-1 mağlup ederek 5. eleme turuna yükseldi. Arda Akgül ise A takımla çıktığı ilk maçta gol attı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Lütfullah Aslan, Harun Reşit Güngör, İsmail Ertunç

Gençlerbirliği : Ertuğrul Çetin, Arda Çağan Çelik (Dk. 14 Mert Tekin), Yiğit Efe Demir, Wu, Muhammed Himmet Ertürk, Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Enes Keskin), Rodrigues, Erdal Öztürk, Melih Bostan (Dk. 76 Mert Kabasakal), Amilton (Dk. 46 Nzaba), Oltan Karakullukçu (Dk. 88 Arda Akgül)

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Murat Demir, Emre Akbulut, Fırat İnal, Mehmet Taşçı, Birkan Öksüz, Erkan Gövercin (Dk. 72 Göksu Türkdoğan), Arda Furkan Abbak, Oğuz Erk (Dk. 5 Murat Arslan), Sabahattin Destici (Dk. 62 Mete Şentürk), Berkay Eyolcu (Dk. 46 Emircan Koku), Egemen Baysal (Dk. 62 Yakal Taylan)

Goller: Dk. 46 Oltan Karakullukçu, Dk. 55 Rodrigues, Dk. 59 Melih Bostan, Dk. 90+3 Arda Akgül ( Gençlerbirliği ), Dk. 71 Mete Şentürk (Bornova 1877 Sportif Yatırımlar)

Sarı kartlar: Dk. 2 Rodrigues, Dk. 30 Amilton ( Gençlerbirliği ), Dk. 44 Birkan Öksüz, Dk. 58 Mehmet Taşçı (Bornova 1877 Sportif Yatırımlar)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 4-1 yenen Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, 5. eleme turuna yükseldi.

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'da 75. dakikada sakatlanan Emircan Koku, maça devam edemedi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan TFF 3. Lig temsilcisi, bu dakikadan itibaren 10 kişi oynadı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Arda Akgül, A takımla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

Oltan Karakullukçu Türkiye Kupası Gençlerbirliği Mehmet Taşçı Futbol Spor Güncel Haberler

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