Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'la karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda 6 Aralık Çarşamba günü TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'la karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin, kupa maçının ilk antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirdiği belirtildi.

Erzurumspor FK maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana, diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı aktarıldı. Antrenmanın pas organizasyonları ve dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı idmanla tamamlayacak.