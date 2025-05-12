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Gençlerbirliği Yönetimi Yeni Stat İnşaatını İnceledi

Gençlerbirliği Yönetimi Yeni Stat İnşaatını İnceledi
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yöneticileri, 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen yeni statta incelemelerde bulundu. Kulüp Başkanı Osman Sungur, inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yöneticileri, 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapımı devam eden yeni stat inşaatını inceledi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla yapımında sona yaklaşılan stadı gezdi.

Başkan Sungur ve beraberindekiler, inşaatın son durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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