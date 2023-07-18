Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, kurul üyelerinin görevleri bellirlendi.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: Niyazi Akdaş

Başkan Vekili: Halil Cenk Aktaş

Başkan Yardımcısı: Kubilay Güvenç

Genel Sekreter: Sezgin Özkan

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın

Federasyonlar ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Asbaşkan: Şanser Kadooğlu

Sayman: Buğra Kaan Özer

Sosyal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Arda Yalı

Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Koçak

Altyapıdan ve Destek Sportif AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Özgür Durşen

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Yılmaz

Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Coşkun Gencan

Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan

Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ayhan Güney

Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Coşkun Balkan

Gelir Getirici Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Oktay Yüksel

Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş

Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmail Geliş

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Asil Üyeleri'nin dışında; Hazım Kahramaner taraftardan sorumlu, Savaş Çolakoğlu basın ve medyadan sorumlu, Oktay Ünsal stadyumdan sorumlu, Mehmet Soylu da idari işlerden sorumlu olarak görevlendirildi.

Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu 16 Temmuz'da yapılmış, Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçilmişti.