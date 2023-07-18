Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Başkan Niyazi Akdaş liderliğindeki yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Niyazi Akdaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, kurul üyelerinin görevleri bellirlendi.
Gençlerbirliği Yönetim Kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan: Niyazi Akdaş
Başkan Vekili: Halil Cenk Aktaş
Başkan Yardımcısı: Kubilay Güvenç
Genel Sekreter: Sezgin Özkan
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan: Sinan Aydın
Federasyonlar ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Asbaşkan: Şanser Kadooğlu
Sayman: Buğra Kaan Özer
Sosyal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Arda Yalı
Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Koçak
Altyapıdan ve Destek Sportif AŞ'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Özgür Durşen
Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Yılmaz
Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Coşkun Gencan
Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmet Beltan
Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ayhan Güney
Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Coşkun Balkan
Gelir Getirici Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Oktay Yüksel
Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Kenan Memiş
Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: İsmail Geliş
Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Asil Üyeleri'nin dışında; Hazım Kahramaner taraftardan sorumlu, Savaş Çolakoğlu basın ve medyadan sorumlu, Oktay Ünsal stadyumdan sorumlu, Mehmet Soylu da idari işlerden sorumlu olarak görevlendirildi.
Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu 16 Temmuz'da yapılmış, Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçilmişti.