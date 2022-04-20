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Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Bursaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan diğer grupta yer alan futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Cumartesi, 23 Nisan, Spor, Haberler

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