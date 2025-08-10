Gençlerbirliği Yenilenme Çalışması Yapıyor

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor'a kaybeden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yenilenme çalışmalarına başladı. Antrenman, koordinasyon çalışması ve çeşitli oyunlarla gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor'a kaybettiği maç sonrası yenilenme çalışması yaptı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Samsunspor maçında forma giyen oyuncular salonda çalışırken karşılaşmada kısa süre alan ve oyuna girmeyen futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı.

Minyatür kalelerden kurulu dar alandaki hedefli oyunla süren idman, çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
