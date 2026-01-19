Haberler

Gençlerbirliği'nde 'yenilenme' günü
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, oyuncularını yenilemek amacıyla antrenman yaptı. Uzun süre forma giyen futbolcular salonda, diğerleri ise sahada çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, yenilenme çalışması yaptı.

Kulübün açıklamasına göre Samsunspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular, salonda çalıştı. Karşılaşmada kısa süre görev alan ve forma şansı bulamayan futbolcular ise teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde sahada antrenmana çıktı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleri ve sprintle başladı.

Kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda pas organizasyonlarına geçti. Daha sonra 2'ye 1 hücum ve savunma ağırlıklı özel çalışma yapan futbolcular, dar alanda çift kale maç oynadı. Günün tek antrenmanı, MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla sona erdi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
