Gençlerbirliği yeniden seçime gidiyor Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır." denildi. Başkent kulübünün 5 Haziran'da yapılan genel kurul toplantısında Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçilmişti. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Gençlerbirliği Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gençlerbirliği yeniden seçime gidiyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.