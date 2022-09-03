Gençlerbirliği yeniden başkan seçecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kulüp yönetim kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı.

Başkent ekibi yönetimi, Talip Çankırı başkanlığında toplanarak "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Emniyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi 6 numara Yenimahalle, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına" karar verdi.

Genel kurul duyurusunda açıklanan gündemin 11'inci maddesinde "Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak ve yaptırmak", 12'nci maddesinde "İhtiyaç duyulması halinde ek bütçe yapma, borçlanma ve uygulama konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi" ile 13'üncü maddesinde "Başkan, yönetim kurulu, divan kurulu ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin 3 yıl süre ile seçilmesi" yer aldı.

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gençlerbirliği'nde 5 Haziran Pazar günü yapılan Olağan Genel Kurul'da Niyazi Akdaş yeniden, Akdaş'ın aday olmadığı 31 Temmuz Pazar günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da ise Talip Çankırı, başkanlığa seçilmişti.