Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını yaptı

Spor Haberleri

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aksoy, idman öncesi saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından koşuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda 5'e 5 pas çalışmasıyla devam etti.

İkinci bölümde dönüşümlü olarak üç kaleden kurulu dar alanda taktiksel oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Çalışmaları Kulüp Başkanı Niyazi Akdaş, bazı yönetim kurulu üyeleri ve sportif direktör Emrah Yıldız da saha kenarından takip etti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Gençlerbirliği Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title