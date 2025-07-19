Gençlerbirliği, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, yeni sezon için kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik direktör Eroğlu yönetiminde antrenmanlar gerçekleştirildi. Takım, 22 Temmuz'da İran temsilcisi Tractor FC ile hazırlık maçı yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
İlk etap kampını Ankara'daki Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştiren başkent temsilcisi, ikinci etap çalışmalarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdürüyor.
Kırmızı-siyahlılar, sabah antrenmanını teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaptı. Antrenmanda ısınma koşusunun ardından pas çalışmasıyla teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.
Gençlerbirliği, 22 Temmuz Salı günü saat 18.00'de İran temsilcisi Tractor FC ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Ankara ekibi, 23 Temmuz'da Bolu kampını tamamlayarak Ankara'ya dönecek ve hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.