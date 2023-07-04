Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, dayanıklılık koşusu, core çalışması, pas organizasyonları, koordinasyon çalışması ve oyun organizasyonlarıyla antrenmanları tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanına futbolcular, dayanıklılık koşusuyla başladı.

Saha kenarına kurulu matlar üzerinde core çalışmasıyla devam eden idman, dönüşümlü olarak yapılan pas organizasyonlarıyla sona erdi.

Günün ikinci antrenmanına koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenman, dar alanda hücum ve savunmaya dayalı oyun organizasyonlarıyla son buldu.