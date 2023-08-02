Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah antrenmanında futbolcular kuvvet çalışması yaparken, akşam antrenmanında kanat organizasyonları ve çift kale maç yapıldı. Antrenmanı kulüp başkanı da takip etti. Bir grup taraftar ise yeni sezonun iyi geçmesi için kurban kesti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı belirtildi. Akşam antrenmanında ise kanat organizasyonları ve yarı sahada çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın da takip ettiği aktarıldı.

Öte yandan antrenmanın takip eden bir grup taraftar, yeni sezonun iyi geçmesi için kurban kestiği ifade edildi.