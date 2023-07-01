Gençlerbirliği Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için 3 Temmuz Pazartesi günü toplanarak antrenmanlara başlayacak. Kulüp, ilk etap kamp çalışmalarını Ankara'da, ikinci etap kamp çalışmalarını ise Kayseri'de gerçekleştirecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için 3 Temmuz Pazartesi günü toplanarak antrenmanlara başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı takım, yeni sezon hazırlıkları için 3 Temmuz Pazartesi günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanacak.

Başkent ekibi, birinci etap kamp çalışmalarını 11 Temmuz'a kadar Ankara'da yapacak.

Daha sonra ikinci etap kamp çalışmaları için 14 Temmuz'da Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne gidecek Gençlerbirliği, ikinci etap hazırlıklarını 28 Temmuz'a kadar burada devam ettirecek.

Gençlerbirliği, kamp süresince dört de hazırlık maçı oynayacak.