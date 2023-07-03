Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Kaloğlu, yeni sezona yeni hedeflerle başladıklarını ifade etti.

Kadroda ellerinde kalan ve yeni anlaştıkları oyuncularla sezona başladıklarını dile getiren Kaloğlu, kiralıktan dönen ve altyapı oyuncularının katılmasıyla beraber kalabalık bir kadroyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Gençlerbirliği'nin daha iyi yerlerde olması gerektiğini vurgulayan Kaloğlu, "İçinde bulunduğumuz durum bizim planlı ve programlı gitmemizi engelliyor. Bir seçim süreci var ama başkan adaylarının hepsinin kulübün içindeki durumla ilgili bir araya gelip karar vermesi lazım. Bizi play-off'lara götürebilecek bazı oyuncuları kaybettik. Seçim sürecinde olduğumuz için onlarla ilgili bir girişim yapma şansımız yoktu." diye konuştu.

Kaloğlu, başkanlığı bırakan Niyazi Akdaş ile görüşeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Niyazi başkanım, benim kısa sürede tanıdığım ama çok sevdiğim bir insan. Gerçekten kulüp için çok şey yapmış, çok iyi bir başkan. Onunla konuşup kulübün içinde bulunduğu durumdan dolayı tekrardan yeniden taşın altına elini koymasını isteyeceğim. En azından diğer başkan adaylarıyla bir araya gelip bir şeyler yapmasını isteyeceğim. Çünkü burada gerçekten buna ihtiyacımız var. Daha da fazla geç kalmamamız lazım. Geçen sezon çok stres yaşadık. Yol haritamda üst sıralara oynamak var. Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere çıkarmak istiyorum. Play-off'lara oynayacak kadroyu yakalamak istiyorum. En azından hem bu kadroyu yakalayıp hem de eskisi gibi altyapıdan gelen gençleri Türk futboluna kazandıracak bir yapıyı oluşturmak istiyoruz."

Güvenç: "Kalıcı transfer yapmama yönünde bir eğilimimiz var"

Kulüp başkan vekili Kubilay Güvenç ise kulübün genel kurul süreci içinde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel kurul kararı aldık ama bana göre biraz zamansız bir karar oldu. Ancak şartlar bunu gerektirdi. Şu anda başkanımız Niyazi Akdaş'ın istifasından sonra yönetim olarak görevimizin başındayız. Kulübümüzde faaliyetler devam ediyor ve edecek. 16 Temmuz'da genel kurulumuz sonlanacak diye tahmin ediyorum. Adaylarımız konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Başkanımız inşallah devam edecek diye düşünüyorum. Kendi kararı ama bizim temennimiz devam etmesi yönünde. Şu anki yönetim olarak 16 Temmuz'a kadar dışarıdan kalıcı transfer yapmama yönünde bir eğilimimiz var. Yeni yönetime yük olmaması adına doğru olanı yaptığımızı düşünüyoruz. Sadece mevcut kadroda olan futbolcularımızın sözleşmeleriyle ilgili imza yetkimizi kullanma yönünde bir kararımız var."

"Niyazi başkan dönerse iyi olur"

Gençlerbirliği'nin 1298 delegesinin olduğunun bilgisini veren Güvenç, "Bunların 600'ü borcunu ödemiş durumda. Geri kalan delegelerimiz borçlarını ödedikten sonra oylarını kullanabilecek. 16 Temmuz'a kadar Gençlerbirliği'ne herhangi bir üye kaydı yapılmayacak. Bu bizim yönetimimizin aldığı bir karar. Toplu üye kaydı yapmayacağız. Ancak aday olacak arkadaşların yönetimine almak istedikleri kişi varsa 3-5 kişi olmak kaydıyla üye kaydı yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Başkan Niyazi Akdaş görevine devam edecek mi?" sorusuna Güvenç, "Benim Niyazi başkan adına burada bir şey söylemem doğru olmaz. Kendisiyle çarşamba günü görüşeceğiz. Temennimiz dönmesi yönünde. Kendi vereceği karardır, ona da saygı duymak zorundayız. Niyazi başkan dönerse iyi olur." cevabını verdi.

Antrenman

Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı.

Isınma hareketleriyle süren idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.