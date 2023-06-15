Gençlerbirliği Yaz Dönemi Futbol Okulları, 3 Temmuz'da başlayacak
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Türk futboluna birçok önemli oyuncu kazandıran, Ankara'nın Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Gençlerbirliği'nde, yaz dönemi futbol okulları başlıyor.
Türk futboluna birçok önemli oyuncu kazandıran, Ankara'nın Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Gençlerbirliği'nde, yaz dönemi futbol okulları başlıyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz dönemi futbol okulları, 8 hafta sürecek.
Futbol okulları, 2007-2017 yılları arasındaki tüm yaş gruplarını kapsayacak.
"Eğitim ve disiplin mucizeler yaratır" öğretisiyle Beştepe, Etlik ve Yaşamkent olmak üzere üç farklı tesiste, aynı program doğrultusunda eğitimler verilecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor