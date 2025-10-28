Haberler

Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile Prensipte Anlaştı

Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. Resmi açıklama için detayların görüşüldüğünü belirtti.

Mikail KARAMAN/ANKARA, SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Çakmaklı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Volkan Hocamız Ankara'ya geldi. Görüştük ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Geri kalan detaylar görüşülüyor. Resmi anlaşma olduğunda, resmi kanallardan duyurmuş oluruz. Resmi açıklamayı yayınlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
