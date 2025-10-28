Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile Prensipte Anlaştı
Mikail KARAMAN/ANKARA, SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Çakmaklı, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Volkan Hocamız Ankara'ya geldi. Görüştük ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardık. Geri kalan detaylar görüşülüyor. Resmi anlaşma olduğunda, resmi kanallardan duyurmuş oluruz. Resmi açıklamayı yayınlayacağız" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor