Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın son detayları için görüşmelerin yapıldığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, teknik direktörlük pozisyonu için Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel ile prensipte anlaşma gerçekleşti. Volkan hoca Ankara'ya geliyor. Final anlaşması için son görüşmeler yapılıp, bugün ya da yarın imzalar atılacak." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor