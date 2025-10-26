Gençlerbirliği ve TÜMOSAN Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki mücadele, ilk yarıda karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. Oğulcan Ülgün'ün 28. dakikada attığı gol ev sahibi takımı öne geçirdi, konuk ekip Umut Nayir'in 45+2. dakikada kaydettiği gol ile eşitliği sağladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Dele Bashiru, Göktan Gürpüz, Oğulcan Ülgün, Tongya, Niang
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Goller: Dk. 28. Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği ), Dk. 45+2 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk. 17 Jin-Ho Jo (TÜMOSAN Konyaspor )
14. dakikada Jin-Ho Jo'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere çıktı.
18. dakikada Pereira'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topla ceza sahasında buluşan Tongya'nın röveşata denemesinde meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.,,
26. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Bahadır Güngördü, direk dibinden kornere çeldi.
28. dakikada ev sahibi Gençlerbirliği öne geçti. Göktan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda üst direkten dönen topu Oğulcan Ülgün, ayak içiyle ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada Muleka'nın kale önünde topa kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi.
45+2. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Jin-Ho Jo'nun sağdan ortasında kaleci Erhan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top yükseklik kazandı. Umut Nayir'in kafayla kaleye gönderdiği top, çizgideki Thalisson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.