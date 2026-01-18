Gençlerbirliği ile Samsunspor 1-1 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırladı. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Konuk takım Samsunspor 38. dakikada Marius Moundilmajid'in attığı golle Gençlerbirliğ karşısında 1-0 öne geçti. 60. dakikada Sekou Koita'nın golüyle Gençlerbirliği durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.