Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor Golsüz Beraberlikle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Hesap.com Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar değerlendirilemedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Gençlerbirliği : Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Nalepa, Abdurrahim Dursun, Metehan Mimaroğlu

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara

Sarı kart: Dk. 33 Paal (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Cvancara, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Cvancara'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

İlk devrenin kalan bölümünde önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
