Gençlerbirliği ve Alanyaspor Beraberliğe Razı Geldi

Gençlerbirliği ve Alanyaspor Beraberliğe Razı Geldi
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın gollerini Ianis Hagi ve Hwang Ui-Jo (Alanyaspor), Zan Zuzek ve M'baye Niang (Gençlerbirliği) kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Steve Mounie, topu içeri ortaladı. Topla buluşan Ianis Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

66. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı köşe vuruşunda topun başına gelen Metehan Mimaroğlu'nun ortasını M'baye Niang kafayla uzak köşeye indirdi. Kale dibinde meşin yuvarlağa dokunan Zan Zuzek, topu ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta defansın arkasına sarkan Hwang Ui-Jo kalecinin üstünden aşırtarak fileleri havalandırdı. 2-1

76. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıda topun başına gelen M'baye Niang, topu filelerle buluşturdu. 2-2

79. dakikada Alanyaspor'dan Hwang Ui-Jo, topu sırtı dönük aldı. Ui-Jo'nun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Zan Zuzek (Samed Onur dk. 88), Dimitrios Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Matej Hanousek dk. 61), Göktan Gürpüz (Kevin Csoboth dk. 82), Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru (Sinan Osmanoğlu dk. 82), Henry Onyekuru (Metehan Mimaroğlu dk. 46), M'baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Ricardo Velho, Furkan Ayaz Özcan, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Ruan Duarte (Enes Keskin dk. 76), Gaius Makouta (Nicolas Janvier dk. 83), Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Güven Yalçın dk. 83), Ianis Hagi (Elia Meschack dk. 76), Steve Mounie (Hwang Ui-Jo dk. 61)

Yedekler: Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Fatih Aksoy, Bruno Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Ianis Hagi (dk. 14), Hwang Ui-Jo (dk. 69) (Alanyaspor), Zan Zuzek (dk. 66), M'baye Niang (dk. 76) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ümit Akdağ, Nuno Lima, Ianis Hagi (Alanyaspor) M'baye Niang, Thalisson (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
