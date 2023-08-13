Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u mağlup etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Ümraniyespor müsabakasının ardından, "Sevindirici taraf lige 3 puanla başlamak oldu. Takımdaki oyuncuların çoğu kampın sonuna doğru geldi, bazıları yeni geldi. Ona rağmen çok iyi mücadele gösterdiler" dedi.

Trendyol 1. Lig'in birinci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Öncelikle bu sıcak havada mücadele eden her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Kolay değildi bu saatte oynamak. Maça gelirsek, sevindirici taraf lige 3 puanla başlamak oldu. Takımdaki oyuncuların çoğu kampın sonuna doğru geldi, bazıları yeni geldi. Ona rağmen çok iyi mücadele gösterdiler. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Ona göre de hafta içinde antrenmanlar yapmıştık. Sevindirici taraf, iki kenar oyuncumuzun da bu çalışmalar neticesinde attığı goldü. Bu bizi mutlu etti. 2-0 skoru yakaladıktan sonra basit bir gol yedik. Bu durum bizi ikinci yarı için strese soktu. Rakip takım iyi bir takım, iyi mücadele etti bugün. Bizim de çok kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Fakat oyunun genelinde tutmayı bildik. Kolay değildi. Hem savunmada hem de hücumda oyunun prensiplerini yapmaya çalıştı çocuklar. Zaman zaman çok iyi yaptılar. Yapamadıkları zaman da baskı yedik. Normal olarak ilk maçlar her zaman zordur ve skoru korumak kolay değildir. Bunu başardı çocuklar. Üç puanla başlamamız bizim için iyidir" ifadelerini kullandı.

"Kaçırdığımız birçok oyuncu oldu"

Geçen sezona kıyasla birçok oyuncunun kulüpten ayrıldığını ve yeni oyuncuların takıma dahil olduğunu dile getiren Kaloğlu, "Tabii ki kulübümüzün bütçesine göre hareket ediyoruz. Kaçırdığımız birçok oyuncu oldu. Elimizdeki şartların en iyisini kullanmaya devam edeceğiz. İyi bir başlangıç oldu. Hafta, hafta ilerleyeceğiz. Öyle keskin bir hedef koymadık. Elimizdeki şartlar her hafta alacağımız iyi oyunlar bizim nerede olacağımızı gösterecek. Adım adım gidecek" diye konuştu. - ANKARA