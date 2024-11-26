Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından iki günü izinli geçiren başkent temsilcisi, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde topbaşı yaptı.

İdman öncesi takımı toplayan Recep Karatepe, MKE Ankaragücü karşısında gösterdikleri performanstan dolayı oyunculara teşekkür ederek, "Oynadığımız maçın analizini ayrıntılı olarak yapacağız. Hepinize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki karşılaşmalarda da hepinizden aynı performansı bekliyorum. Biz güçlü bir takımız ve ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok. Hepinize güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra antrenmana geçen futbolcular, ısınmanın ardından isabetli pas organizasyonu yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.