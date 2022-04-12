Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı.
İdman, taktik çalışma ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor