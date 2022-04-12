Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı.

İdman, taktik çalışma ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.