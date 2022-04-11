Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular bu sabah gerçekleştirdikleri antrenmana ısınma hareketleri ve topla ısınma çalışmasıyla başladı.

İdman, daha sonra dar alanda oynanan top kapma oyunu ile sürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.