Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Cuma günü Tuzlaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular bu sabah gerçekleştirdikleri antrenmana ısınma hareketleri ve topla ısınma çalışmasıyla başladı.

İdman, daha sonra dar alanda oynanan top kapma oyunu ile sürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Tuzlaspor, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title