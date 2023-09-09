Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden TÜMOSAN Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden TÜMOSAN Konyaspor ile yarın hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı siyahlı futbolcular, antrenmanın ardından çift kale maç yaptı. Tedavileri sona eren iki oyuncu takımla çalışmalara başladı.