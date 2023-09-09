Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden TÜMOSAN Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden TÜMOSAN Konyaspor ile yarın hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı siyahlı futbolcular, antrenmanın ardından çift kale maç yaptı. Tedavileri sona eren iki oyuncu takımla çalışmalara başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden TÜMOSAN??????? Konyaspor ile yarın hazırlık maçı oynayacak.
Konya Kayacık Tesisleri'nde yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Kırmızı siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimde bugün yaptığı antrenmanda taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Başkent kulübünde tedavileri sona eren Rahman Buğra Çağıran ve Tiago Rodrigues, takımla çalışmalara başladı.