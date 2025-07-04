Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonuna Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trednyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Başkent ekibi, ilk hafta deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Kırmızı-karalar, 4. haftada Fenerbahçe'yi, 17. haftada Trabzonspor'u ağırlayacak. Ankara temsilcisi, 9. haftada Beşiktaş ve 13. haftada da Galatasaray'a konuk olacak.

Gençlerbirliği, ligin ikinci yarısında ise 21. haftada Fenerbahçe, 34. haftada Trabzonspor deplasmanlarına gidecek. Kırmızı-karalar, 26. haftada Beşiktaş ve 30. haftada ise Galatasaray ile evinde karşı karşıya gelecek. - ANKARA