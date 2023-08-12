Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor maçına hazır

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktik çalışmalar ve doğum günü kutlaması da yapıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda oyuna geçildi. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünde taktik organizasyon ve şut çalıştı.

Amilton Minervino'ya sürpriz kutlama

Kırmızı-siyahlı ekipte dün transfer edilen 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Takımın kampında düzenlenen kutlamada tecrübeli oyuncu, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinin kutlamalarını kabul etti.