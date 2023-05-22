Gençlerbirliği transfer yasağına rağmen ligde kaldı

2022-2023 sezonunun ilk yarısında transfer yasağı nedeniyle genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, ligde kalmanın sevincini yaşıyor. Mete Kaan Demir performansıyla kırmızı-siyahlıların ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında transfer yasağı nedeniyle genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, ligde kalmanın sevincini yaşıyor. Mete Kaan Demir performansıyla kırmızı-siyahlıların ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.

Ekonomik ve sportif açıdan zor bir dönemden geçen kırmızı siyahlılar, sezonun ikinci yarısına transfer yasağını kaldırarak yenilenmiş kadrosuyla yoluna devam etti. Son 8 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, çoğu kesimin düşüncesinin aksine ligde kalmayı başardı.

Ligin ikinci yarısının hemen başında İskenderunspor'dan kadroya katılan tecrübeli futbolcu Uğur Akdemir de sağ bek pozisyonunda görev almasına karşın 2 gollük katkısıyla dikkat çeken bir diğer isim oldu.