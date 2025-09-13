Gençlerbirliği, Transfer Günü İki Yeni Oyuncu Kadrosuna Ekledi
Trendyol Süper Lig takımı Gençlerbirliği, transferin son gününde Nijeryalı orta saha oyuncusu Tom Dele-Bashiru ve Portekizli kaleci Ricardo Velho'yu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Her iki oyuncunun da lisansı çıkarıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor