Gençlerbirliği, Tractör'e 2-0 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Bolu'daki kamp döneminde İran ekiplerinden Tractör ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık skorla yenildi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Tractör, ikinci yarıda bulduğu gollerle galip geldi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında İran temsilcisi Tractör'e 2-0 mağlup oldu.
Sezon hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren kırmızı-siyahlıların Tractör ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 golsüz tamamlandı.
Tractör, 47. dakikada Hosseinzadeh ve 57. dakikada Strkalj'in golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor