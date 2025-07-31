Gençlerbirliği, Trabzonsporlu Göktan Gürpüz'ü Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ün bonservisini ???????kiraladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı takım, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Futbola Almanya'nın Hamborn 07 kulübünde başlayan Göktan Gürpüz, FC Schalke 04 ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giydi. Ardından Trabzonspor'a transfer olan genç orta saha, geçen sezonu ise kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirdi.