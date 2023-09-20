Gençlerbirliği, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Teksüt Bandırmaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, "core" çalışmasıyla devam etti. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışan kırmızı-siyahlılar, daha sonra minyatür kalelerden kurulu alana geçerek pas ve gol çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 3 takım halinde dönüşümlü oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.