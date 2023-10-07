Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Sıcak havada kazandığımız için mutluyuz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Şanlıurfaspor maçının ardından sıcak bir havada oynadıkları bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kaloğlu, maçta iki takımın da zor bir hava şartında mücadele ettiğini ve galip gelmenin önemli olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da teknik direktör İrfan Buz, "Bir pozisyonumuz vardı maçın kırılma anıydı, 2-1 öne geçsek maçı da kazanabilirdik." dedi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile ilk maçına çıktığını ve Şanlıurfa'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa takımının potansiyelini bildiğini ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"Oyuncularımla 3 gün çalıştık. Bugünkü müsabakaya baktığınız zaman futbolcularımıza verdiğimiz taktiksel görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Başta çok basit bir gol yedik, akabinde futbolcularımız devam etti, bırakmadı ve güzel de bir gol attık. Soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdik. İkinci devre biraz daha baskılı, biraz daha ileri oynamak istedik. Zaman zaman hatalar yaptık ama bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bir pozisyonumuz vardı maçın kırılma anıydı, 2-1 öne geçsek maçı da kazanabilirdik. Maalesef 2-1 geriye düştük, oyuncularımız mücadele etti, hamlelerimizi de yaptık ama olmadı. Hedefimiz öncelikle puanlar toplayıp hep birlikte devre arasına girmek. Önümüzdeki süreç içinde öncelikle takımı analiz ederek hatalarımızın üstüne gitmemiz gerekiyor. Şimdi oyuncularımızın birkaç gün izinleri var, sonra bir kamp dönemi geçireceğiz. Kampta hem fiziksel hem taktiksel çalışmalar yapacağız ve adım adım hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz."

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise sıcak havadaki mücadelelerinden dolayı her iki takım oyuncularını tebrik etti.

Şanlıurfa'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Kaloğlu, "Tüm konsantrasyonumuz kazanmak üzerineydi. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tabii hafta içi bir hoca değişikliğine gittiler. İrfan Hoca tecrübeli bir hoca, o yüzden ona göre önlemlerimizi aldık. Maçta zaman zaman istediğimiz şeyleri yaptık, zaman zaman istemediğimiz şeyler de oldu. Öne geçtik ama bireysel hatadan golü yedik. Genel anlamda takımımın gösterdiği mücadeleden dolayı memnunum. Biz üç haftadır iyi oynamamıza rağmen kazanamıyorduk. Bu maçta çok şükür galip geldik, bundan dolayı mutluyuz. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum, inşallah daha da iyi olacağız. Şanlıurfaspor takımına da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.