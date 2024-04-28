Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Play-off'a kalmak için kaybedilmiş bir şeyimiz yok

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, play-off'a kalmak için kaybedilmiş bir şeylerinin olmadığını söyledi.

Kaloğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe'yi tebrik etti.

İlk yarıda çok etkili olamadıklarını aktaran Kaloğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya iyi bir şekilde girdik, ikinci yarıda da oyun dengelenmişti aslında. Oyun dengelenirken kaptırdığımız bir top maalesef golü yememize neden oldu. İkinci golü de yine kendi kaptırdığımız topla yedik. Maalesef bireysel hatalarla kaybettik. Göztepe ile şartlarımız aynı değil. Bugün ilk on birimizin maliyeti Göztepe kalecisinin bir yıllık maliyetiyle aynı değerde. İlk on birde bugün görev yapan beş oyuncumuz ilk defa bu seviyede, ilk defa bu ligde oynuyorlar.

Kaloğlu, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Bizim için kaybedilmiş bir şey yok, önümüzde iki karşılaşma var. İki karşılaşmayı kazanıp, son hafta da olsa rakiplerimizin puan kaybıyla inşallah play-off'a, play-off'tan da inşallah sonuna kadar zorlayıp Süper Lig'e çıkacağız." dedi.