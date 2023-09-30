Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Maalesef futbolda şans faktörü bizim yanımızda değildi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Manisa FK maçının ardından, "Maalesef futbolda şans faktörü bugün bizim yanımızda değildi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği evinde Manisa FK ile berabere kaldı. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Öncelikle her 2 takım oyuncularını da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Karşılaşmaya gelirsek stratejik olarak aslında çalıştığımızın karşılığını pozisyon olarak aldık. Birçok pozisyona girdik, özellikle geçişlerde. Ama maalesef futbolda şans faktörü bugün bizim yanımızda değildi, daha iyi olabilirdi. Ama futbolda bunlar var. Taçtan çok basit bir pozisyonda golü yedik. Zaten rakibin çok fazla tehlikeli atağı yoktu ama bir pozisyonda da golü yedik. Öne geçmemize rağmen kötü bir gol yedik. Zaman zaman topu rakibe bıraktığımız zamanlar oldu. Orta sahayı biraz güçlendirmeye çalıştık ama geçişlere daha çok ağırlık verdik. Bunu da zaten iyi yaptık. Geçişlerden pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Manisa FK çok iyi oyunculara sahip, kadrosu çok geniş ve biz zor bir fikstürden geçiyoruz. Daha iyi olacağız. Biz de gelişeceğiz, gelişmeye devam edeceğiz ama maçın. Ziyadesinde ben birkaç şey söylemek istiyorum. Attığımız golde ben galiba farkında değilim. Bunun maçtan sonra Osman hocamız bana söyledi. Üzüldüğünü kırıldığını söyledi. Bir gol sevinci yaptım. Gol sevincini de aslında nasıl sevindiğimi de bilmiyordum gerçekten. Ama bu gol sevincim hem Osman hocayı hem ekibini biraz kırdı, Manisa FK Kulübü'nü kırdı. O yüzden kendisinden özür diledim ama buradan da özür diliyorum. Çünkü futbolda kazanırız, kaybederiz önemli değil. Çok sevdiğim bir dostum. Onu bu gol sevinciyle üzmüş oldum. Maçın sonunda bir gerginlik yaşadık. Hakemlerle maç sonunda dostane bir şekilde konuşurken. Genç milli oyuncu arkadaşımız Ayberk'in konuştuğu laflar sarf ettiği kelimeler çok iyi değildi. Ona hiç yakıştıramadım. Böyle bir saygısızlık yaptığı için birazcık sinirler gerildi açıkçası ama sonra onu da tatlıya bağladık. Böyle şeyler olur. Genç oyuncular da bunu yapar. Yani maçtan ziyade ben bunu biraz daha söylemek istiyordum. Futbolcularımla alakalı onlarla gurur duyuyorum, çok iyi mücadele ediyorlar. Haftalardır gerçekten iyi sonuçlar aldık. Almaya da devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız ve bunun da karşılığını her hafta üstüne koyarak gelişerek alıyor. Sus zaman oluyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA