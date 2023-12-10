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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 'Kadro derinliğimizin çok fazla olmaması bizi etkiliyor'

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, kadro derinliğinin az olmasının takımı etkilediğini belirtti. Kaloğlu, çocukların mücadelesinden ve bulundukları noktadan memnun olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kadro derinliğimizin çok fazla olmaması bizi etkiliyor ama çocukların ortaya koyduğu mücadeleden, karakterden ve bulunduğumuz noktadan dolayı memnunum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Rakibimizi galibiyetlerinden dolayı tebrik ederiz. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kadro yapısı ve derinliği güçlü bir takım. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Maçın ilk yarısında dengeli bir futbol vardı. Çıkarken kaptırdığımız 1-2 tane toplardan birkaç pozisyon verdik ama ilk yarı bizim de çok net pozisyonlarımız vardı. Atsaydık ilk yarı da farklı olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

"Kırmızı karta kadar, rakibin attığı gole kadar iyi bir Gençlerbirliği vardı"

İkinci yarı daha coşkulu, arzulu ve baskılı bir Gençlerbirliği'nin sahada olduğunu dile getiren Kaloğlu, "Kırmızı karta kadar, rakibin attığı gole kadar iyi bir Gençlerbirliği vardı. Kırılma anları var, kolay değil. Bu sezon çok kritik şekilde kaçırdığımız 3. penaltı oldu. Bununla ilgili bir şansızlığımız devam ediyor ama inşallah düzelir. Penaltıyı kaçırınca takımın morali geriye gitti, toparlamaya çalıştık. Üstüne bir de yine iyi oynarken kaçırdığımız pozisyonlar var. 10 kişi kaldık yine pozisyon var ama maalesef duran toptan gole engel olamadık. Orada adamı paylaşamadık. Haliyle hem 10 kişisiniz hem penaltı kaçırmışsınız, hem de rakibiniz 1-0 öne geçmiş. Tabii ki kolay olmadı ama sorun değil" açıklamasında bulundu.

Sinan Kaloğlu, 8 maç sonra ilk defa yenildiklerini ve bu mağlubiyeti bir üste çıkma yolunda rakiplerine karşı aldıklarını vurgulayarak, "Yenseydik lig 3.'sü olacaktık. Fırsatları kaçırıyoruz. Özellikle son 2 haftada kaçan penaltı ve son dakikada kaçan pozisyonlar sonrası 4 puanımız gitmişti. Bu maçta bana göre alabileceğimiz ama kırılma noktalarında maalesef yapamadığımız bir karşılaşma oldu" diye konuştu.

"Çocukların ortaya koyduğu mücadeleden, karakterden ve bulunduğumuz noktadan dolayı memnunum"

Trendyol 1. Lig'deki hiçbir maçın kolay olmadığını söyleyen Kaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakatlarımız var, sakatlıktan dönüp de hazır olmayanlar var. Bunlar kolay değil. Kadro derinliğimizin çok fazla olmaması bizi etkiliyor ama çocukların ortaya koyduğu mücadeleden, karakterden ve bulunduğumuz noktadan dolayı memnunum. Önümüzde 2 karşılaşma var. Bu 2 karşılaşmaya odaklanacağız ve play-off'un içinde olmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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