Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Eyüpspor maçının hakemlerini eleştirdi

Eyüpspor maçının hakemlerini eleştiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Bu maçı alıp izlesinler. Kendi kişisel gelişimi için önemli" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 3 puanı alan Eyüpspor'u kutlayarak, "Güzel, çekişmeli bir karşılaşma oldu. Kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maçı çevirmek için her şeyi yaptık ama bazı parametrelerde başarılı olamadık. Maça iyi başladık, aslında çalıştığımız şekilde golü de bulduk. Maalesef üst üste 2 tane bize yakışmayan gol yedik. Bizi demoralize etti. İkinci yarı baskılı oynadık, pozisyonlar bulduk, atabilirdik. Maçın bir kırılma anı var. 2-1'ken benim görüşüm top çıkmadı ama maalesef bugün Ali hoca (Yılmaz) ve ekibi, VAR'daki arkadaşlar bütün takdir haklarını Eyüpspor'dan yana kullandı. Onlara şiddetle şunu öneriyorum. Bu maçı alıp izlesinler. Kendi kişisel gelişimi için önemli. Biz de kendimizi geliştirmek için maçları izliyoruz, analiz yapıyoruz. Onlar da yapsın. O pozisyon gol olsaydı daha morallenmiş bir Gençlerbirliği olacaktı" ifadelerini kullandı. - ANKARA