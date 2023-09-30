Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: 'Çok pozisyona girdik ama galibiyeti bulamadık'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Manisa FK ile berabere kaldıkları maçta çok pozisyona girdiklerini ancak galibiyeti getirecek golü bulamadıklarını söyledi. Kaloğlu, takımın daha iyi olacağını ve her hafta galibiyete aday olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, çok pozisyona girdiklerini ama galibiyeti getirecek golü bulamadıkları söyledi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, "Stratejik olarak çalışmamızın karşılığını pozisyon olarak aldık. Birçok pozisyona girdik. Maalesef şans faktörü bugün yanımızda değildi. Atakları daha iyi sonuçlandırabilirdik." dedi.

Maç içinde geçiş oyununa ağırlık verdiklerini belirten Kaloğlu, "Bunu da zaten iyi yaptık. Geçişlerden çok pozisyon yakaladık. Manisa FK iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahip. Zor bir fikstürden geçiyoruz. Haftalardır yukarıları hedefleyen takımlara karşı oynuyoruz. Daha iyi olacağız, gelişmeye devam edeceğiz. İyi bir takımız. Bunun da karşılığını her hafta üstüne koyarak alacağız. Her hafta galibiyete adayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaloğlu, gol sevincinden ötürü özür dileyerek, "Osman hocamız maçtan sonra üzüldüğünü söyledi. Bir gol sevinci yaptım. Aslında nasıl sevindiğimi de bilmiyordum. Gol sevincim hem Osman hocayı hem de ekibini biraz kırdı. Kendisinden özür diledim ama buradan da özür dilerim. Kazanırız kaybederiz önemli değil, çok sevdiğim bir dostum. Onu bu gol sevinciyle kırmış oldum. Az önce de konuştuk, sarıldık." diye konuştu.

Maçın sonunda yaşanan gerginlikle ilgili Kaloğlu, "Hakemlerle dostane konuşurken, orada genç arkadaşımız Ayberk'in sarf ettiği kelime iyi değildi. Ona yakıştıramadım. Saygısızlık yaptığı için sinirler biraz gerildi. Ama sonra onu da tatlıya bağladık." ifadelerini kullandı.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın bekledikleri gibi geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Geçen birkaç haftanın tekrarı gibiydi. Buna alışmamız gerekiyor. Rakipler yarı alanlarında oyunu kabul ederek, Manisa FK'nin verdiği boşlukları değerlendirmeye çalışıyor. Rakipler bize göre hazırlık yapıyor. Bizim de buna çözüm üretmemiz gerekiyor. İkinci yarı yüzde 70'e yakın top bizdeydi, oyun büyük oranda Gençlerbirliği'nin yarı sahasında oynandı. Ama üretkenlik konusunda sıkıntılarımız var. Hücum sonlandıramadığımız için basit pas hatalarından geniş alanda rakiplere pozisyonlar veriyoruz. Bir puandan çok mutlu değiliz, üç puan için gelmiştik. Üç puanı alabilecek gücümüz vardı. Bundan sonra da benzer maçlar oynayacağımızdan eminiz. Üçüncü bölgede üretkenliğimizi artırmamız gerekiyor."