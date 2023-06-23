Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu: Kadro Planlamasında Geç Kalındı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, olağanüstü seçimli genel kurul nedeniyle yeni sezon öncesi kadro planlamasında geç kalındığını belirtti.

Kaloğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, geçen sezon son 8 haftada göreve geldiklerini ve başkent ekibinin ligde kalmasını sağladıklarını ifade etti.

Bu başarının çabuk unutulduğunu ve başka şeyler konuşulmaya başlandığını kaydeden Kaloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kadro mühendisliği bir kulüpte en az 2 senede yerine oturur diye düşünüyorum. Ben ve ekibim, bu 100 yıllık camiaya proje için geldik. Amacımız birkaç yıl içinde Gençlerbirliği'ni tekrar eski günlerine döndürmek. Kulübümüzün içinde bulunduğu mali durumu gözeterek ben ve ekibim her gün en üst liglerden en aşağı liglere kadar oyuncular izliyoruz ve takip ediyoruz. İkili ilişkilerimi kullanarak en uygun ve kaliteli oyuncuları kulübümüze kazandırma noktasına geldim ama maalesef içinde bulunduğumuz seçim ortamından dolayı bir çok oyuncuyu kaybetmiş bulunuyorum. Endişeliyim çünkü iskeleti olmayan bir kadroya sahibim ve bazı şeyler için geç kalıyoruz."

Uyarı yapma zorunluluğu hissettiğini vurgulayan teknik direktör Kaloğlu, "Açıkçası geçen sezonki senaryoyu ben dahil kimsenin istemeyeceğini düşünüyorum. Niyazi Başkanımızın elinden gelen her şeyi sonuna kadar yaptığına inanıyorum. Şayet mevcut durum nedeniyle olumsuz bir durumun oluşmaması adına birkaç uyarı yapma zorunluluğu hissettim. O yüzden tüm Gençlerbirliği camiasına ve tüm başkan adaylarına buradan sesleniyorum. Lütfen bir araya gelsinler ve bazı şeyler için geç kalmayalım." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması durumunda 9 Temmuz, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 16 Temmuz'da yapılacak.