Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu: 'İnşallah galip geleceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Spor Toto 1'inci Lig'deki Altınordu-Bandırmaspor maçını yöneten Ali Palabıyık'a performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmeyeceği kararını değerlendiren Kaloğlu, "Herkes için çok dikkatli olunması gereken haftalardayız. Buradaki en ufak hatalar birçok takımın kaderini belirleyebiliyor. Geçen hafta Altınordu-Bandırmaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık'ın yaptığı bir hata var ama ben kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Altınordu'nun bu karşılaşmadan aldığı 1 puan belki de sezon sonu neticeyi belirleyecek. Biz Gençlerbirliği camiası olarak ve kendim de hiç bu zamana kadar hakemlere yüklenmedik, hakemlerle ilgili bir açıklama yapmadık. Rizespor maçında da hakem Erkan Özdamar bence rakibi 10 kişi bırakabilirdi, bırakması da gerekiyordu. Belki biz 30 dakika rakipten 1 kişi fazla oynayacaktık. Yine de bizim için o maç orada kaldı. Maçtan önce ya da maçtan sonra bu tip açıklamaları yapmadık. Hakemleri etki altına almak istemiyoruz ama hakemlerimizin de son haftalarda çok çok dikkatli olması gerekiyor. Ali hocanın ben iyi konsantre olmadığını düşünüyorum. Çok dikkatli olunması gereken haftalardayız" diye konuştu.