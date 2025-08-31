Gençlerbirliği Tarihinin En Kötü Sezon Başlangıcını Tekrarladı

Gençlerbirliği, 1992-1993 sezonundan sonra Süper Lig'deki ilk 4 maçında puan alamayarak tarihte ikinci kez bu durumu yaşadı. Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kötü bir sezon başlangıcına imza attı.

Gençlerbirliği, 1992-1993 sezonundan sonra tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçında puan alamadı.

Eryaman Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, 49. defa mücadele ettiği Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını tekrarladı.

Kırmızı-siyahlılar, Rus teknik direktör Valery Nepomniachi'nin takımı çalıştırdığı 1992-1993 sezonundaki ilk 4 karşılaşmasını da kaybetmişti.

Yönetim, teknik direktör Eroğlu ve futbolcular, 33 yıl önce yaşanan senaryoyu tekrarlayarak kulüp kayıtlarına geçti.

Daha önceki 48 sezonun hiçbirinde ilk 5 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği, sonraki karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
