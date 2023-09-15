Gençlerbirliği, taraftarlarını Kızılay'a kan vermeye davet etti

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftarlarını Kızılay'a kan vermeye davet eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kampanyaya katılacak ilk 50 taraftarın çocuğuna forma ve Passolig hediye edeceğini duyurdu.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftarlarını Kızılay'a kan vermeye davet eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kampanyaya katılacak ilk 50 taraftarın çocuğuna forma ve Passolig hediye edeceğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, daha önce şehit yakınları ve gazileri iç saha maçlarında kendilerine ayrılan localarda ağırlayacağını duyuran kırmızı-siyahlı ekip, bu kez de sosyal sorumluluk projesi kapsamında taraftarlarını Kızılay'a kan vermeye davet etti.

Gençlerbirliği'nin kan kampanyasıyla ilgili açıklamasında, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 17 Eylül Pazar Günü 13.00-17.00 saatleri arasında, duyarlı tüm taraftarlarımızı, Güvenpark Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Kan verecek duyarlı ilk 50 taraftarımızın 7, 8, 9, 10 yaş grubundaki çocuklarına, Gençlerbirliği forması ve Passolig hediye edilecektir." ifadeleri kullanıldı.