Gençlerbirliği Taraftarlarından Gazzeli Çocuklara Destek
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği taraftarları, Konyaspor maçı öncesinde sahaya Gazzeli çocuklar için oyuncak attı. Bu hareket, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki olarak gösterildi.
