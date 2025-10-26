Gençlerbirliği Taraftarlarından Gazzeli Çocuklara Destek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u sahasında ağırlıyor. Maç öncesi Gençlerbirliği taraftarları Gazzeli çocuklar için sahaya oyuncak attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u sahasında ağırlıyor. Gençlerbirliği taraftarları, müsabaka öncesi Gazzeli çocuklar için sahaya oyuncak attı. Yapılan bu anlamlı hareket aynı zamanda İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki olarak gösterildi. - ANKARA