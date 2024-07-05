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Gençlerbirliği Takımı Sağlık Kontrolünden Geçti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibi, sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kırmızı-siyahlılar, A Life Ankara Etimesgut Hastanesinde detaylı kan tetkikleri, kardiyoloji muayenesi ve diğer kontrollerden geçti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibi, sağlık kontrolünden geçti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kırmızı-siyahlılar, A Life Ankara Etimesgut Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İlk olarak detaylı kan tetkikleri yapılan kırmızı-siyahlılar, daha sonra kardiyoloji muayenesinden geçti. Kontroller, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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