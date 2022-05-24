Gençlerbirliği, takımdan ayrılan futbolculara katkıları için teşekkür etti - Haberler

Gençlerbirliği Kulübü, altyapısından yetişen ve sezon sonunda takımdan ayrılan futbolcularına, bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, A takım formamızı giyen ve bu sezon sonunda sözleşmelerini tamamlayarak kulübümüzden ayrılan Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş, Ömürcan Artan ve Arda Kızıldağ'a kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.